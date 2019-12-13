Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Австрии

Российская биатлонистказаняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Она преодолела дистанцию 7,5 км с одним промахом на двух огневых рубежах за 21 минуту 44,8 секунды.

Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер, а второй стала норвежка Ингрид Тандревольд.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Женщины. Спринт

1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0).

3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).

4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +22,1 (0).

5. Ханна Эберг (Швеция) — +24,3 (1).

6. Луция Харватова (Чехия) — +29,3 (1).

7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +32,4 (2).

8. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,7 (2).

9. Валентина Семеренко (Украина) — +34,7 (0).

10. Анаис Бескон (Франция) — +38,2 (0)...

19. Кристина Резцова (Россия) — +58,6 (1)...

26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.08,2 (2)...

60. Тамара Воронина (Россия) — +2.10,6 (2)...

69. Лариса Куклина (Россия) — +2.21,9 (4). 0