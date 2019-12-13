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    Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Австрии

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    Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

    Светлана Миронова
    Светлана Миронова

    Она преодолела дистанцию 7,5 км с одним промахом на двух огневых рубежах за 21 минуту 44,8 секунды.

    Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер, а второй стала норвежка Ингрид Тандревольд.

    Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. Женщины. Спринт

    1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1).
    2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +5,9 (0).
    3. Светлана Миронова (Россия) — +18,3 (1).
    4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +22,1 (0).
    5. Ханна Эберг (Швеция) — +24,3 (1).
    6. Луция Харватова (Чехия) — +29,3 (1).
    7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +32,4 (2).
    8. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,7 (2).
    9. Валентина Семеренко (Украина) — +34,7 (0).
    10. Анаис Бескон (Франция) — +38,2 (0)...
    19. Кристина Резцова (Россия) — +58,6 (1)...
    26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.08,2 (2)...
    60. Тамара Воронина (Россия) — +2.10,6 (2)...
    69. Лариса Куклина (Россия) — +2.21,9 (4). 0

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