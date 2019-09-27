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    Российские волейболистки уступили США и потеряли шансы на победу в Кубке мира

    Волейбол
    Женская сборная России по волейболу в матче девятого тура Кубка мира в Японии проиграла команде США со счетом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

    Американок победить не удалось
    Американок победить не удалось

    Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало вторым в турнире.

    Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Нидерландов (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). Американки одержали восьмую победу.

    Завтра, 28 сентября, россиянки сыграют со сборной Кении. Сборная России потеряла шансы выиграть Кубок мира. Даже в случае двух побед в оставшихся матчах и двух поражений лидирующих китаянок сборная России не сможет обойти соперниц.

    В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвертыми. 0

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