Российские волейболистки уступили США и потеряли шансы на победу в Кубке мира

в матче девятого турав Японии проиграла командесо счетом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

Американок победить не удалось fivb.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало вторым в турнире.

Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Нидерландов (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). Американки одержали восьмую победу.

Завтра, 28 сентября, россиянки сыграют со сборной Кении. Сборная России потеряла шансы выиграть Кубок мира. Даже в случае двух побед в оставшихся матчах и двух поражений лидирующих китаянок сборная России не сможет обойти соперниц.

В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвертыми. 0