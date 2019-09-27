Леклер — лучший в первой практике Гран-при России

На трассе в Сочи завершилась первая практика Гран-при России в рамках чемпионата Формулы-1.

Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Леклера Себастьян Феттель.

Лидер общего зачета гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время.

Россиянин Даниил Квят по итогам сессии стал 19-м, но важно отметить, что из-за проблем с автомобилем он проехал лишь пять кругов.

Формула-1. Гран-при России. Первая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,462

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,082

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,736

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,949

6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,022

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,278

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,825

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,859

10. Ромен Грожан («Хаас») — +2,054

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,061

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,076

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,134

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,252

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,308

16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,382

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,866

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,058

19. Даниил Квят («Торо Россо») — +4,088

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208. 0