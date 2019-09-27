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    Леклер — лучший в первой практике Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    На трассе в Сочи завершилась первая практика Гран-при России в рамках чемпионата Формулы-1.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Леклера Себастьян Феттель.

    Лидер общего зачета гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время.

    Россиянин Даниил Квят по итогам сессии стал 19-м, но важно отметить, что из-за проблем с автомобилем он проехал лишь пять кругов.

    Формула-1. Гран-при России. Первая практика

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,462
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,082
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543
    4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,736
    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,949
    6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,022
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,278
    8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,825
    9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,859
    10. Ромен Грожан («Хаас») — +2,054
    11. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,061
    12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,076
    13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,134
    14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,252
    15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,308
    16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,382
    17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,866
    18. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,058
    19. Даниил Квят («Торо Россо») — +4,088
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208. 0

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