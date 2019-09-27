Леклер — лучший в первой практике Гран-при России

Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Леклера Себастьян Феттель.
Лидер общего зачета гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое время.
Россиянин Даниил Квят по итогам сессии стал 19-м, но важно отметить, что из-за проблем с автомобилем он проехал лишь пять кругов.
Формула-1. Гран-при России. Первая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,462
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,082
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,543
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,736
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,949
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,022
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,278
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,825
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,859
10. Ромен Грожан («Хаас») — +2,054
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,061
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,076
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,134
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,252
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,308
16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,382
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,866
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,058
19. Даниил Квят («Торо Россо») — +4,088
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,208. 0