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    Квят стал третьим в Гран-при Германии. Победил Ферстаппен

    Формула-1 Автоспорт
    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал третьим в гонке 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Победителем стал голландец Макс Ферстаппен из «Руд Булла», второе место завоевал стартовавший последним Себастьян Феттель из «Феррари», проигравший победителю 4,158 секунды.

    Напарник Даниила Квята по команде Александер Албон финишировал шестым. Для «Торо Россо» этот подиум Квята, который стартовал с 14-го места, стал всего вторым в истории команды.

    Квят же не поднимался на подиум с момента ухода из «Ред Булла» в 2016 году. Он становился вторым на Гран-при Венгрии-2015 и занимал третье место на Гран-при Китая в 2016.

    Гран-при Германии

    1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1:44.31,.275
    2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 7,333
    3. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 8,305
    4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 8,966
    5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 9,583
    6. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 10,052
    7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 12,214
    8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 13,849
    9. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 16,838
    10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 18,765
    11. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 19,667
    12. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 24,987
    13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 26,404

    Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Серхио Перес (Мексика, Racing Point) 0

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