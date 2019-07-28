Квят стал третьим в Гран-при Германии. Победил Ферстаппен

Российский пилот «Торо Россо»финишировал третьим в гонке 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии.

Победителем стал голландец Макс Ферстаппен из «Руд Булла», второе место завоевал стартовавший последним Себастьян Феттель из «Феррари», проигравший победителю 4,158 секунды.

Напарник Даниила Квята по команде Александер Албон финишировал шестым. Для «Торо Россо» этот подиум Квята, который стартовал с 14-го места, стал всего вторым в истории команды.

Квят же не поднимался на подиум с момента ухода из «Ред Булла» в 2016 году. Он становился вторым на Гран-при Венгрии-2015 и занимал третье место на Гран-при Китая в 2016.

Гран-при Германии

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1:44.31,.275

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 7,333

3. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 8,305

4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 8,966

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 9,583

6. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 10,052

7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 12,214

8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 13,849

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 16,838

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 18,765

11. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 19,667

12. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 24,987

13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 26,404

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Серхио Перес (Мексика, Racing Point) 0