Cборнаяпо пляжному футболу обыграла командув финале квалификации к чемпионату мира-2019.

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ РФС LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Встреча, которая пришла в «Лужниках», завершилась победой россиян со счетом 7:1.

В составе сборной России дубль сделал Федор Земсков, по голу забили Максим Чужков, Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Антон Шкарин. Также один мяч итальянцы забили в свои ворота.

Отметим, что обе сборные обеспечили себе участие в мундиале. Также на ЧМ отобрались команды Швейцарии, Белоруссии и Португалии.

Чемпионат мира состоится с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. 0