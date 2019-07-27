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    Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ

    Пляжный футбол
    Cборная России по пляжному футболу обыграла команду Италии в финале квалификации к чемпионату мира-2019.

    Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ
    Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ

    Встреча, которая пришла в «Лужниках», завершилась победой россиян со счетом 7:1.

    В составе сборной России дубль сделал Федор Земсков, по голу забили Максим Чужков, Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Антон Шкарин. Также один мяч итальянцы забили в свои ворота.

    Отметим, что обе сборные обеспечили себе участие в мундиале. Также на ЧМ отобрались команды Швейцарии, Белоруссии и Португалии.

    Чемпионат мира состоится с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. 0

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