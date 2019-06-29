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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Австрии.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Вторым по итогам квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,259 секунды. Третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

    Представитель «Феррари» Себастьян Феттель будет стартовать в гонке девятым.

    Россиянин Даниил Квят провалил квалификацию, став восемнадцатым.

    Гран-при Австрии пройдет 30 июня.

    Гран-при Австрии. Квалификация

    1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.03,003
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.03,262
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.03,439
    4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.03,537
    5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.04,072
    6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04,099
    7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.04,166
    8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.04,179
    9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.04,199
    10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.03,667
    11. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.04,490
    12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.04,516
    13. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.04,665
    14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.04,790
    15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.13,601
    16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.04,789
    17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.04,832
    18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.05,324
    19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.05,904
    20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.06,206 0

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