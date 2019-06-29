Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Вторым по итогам квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,259 секунды. Третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Представитель «Феррари» Себастьян Феттель будет стартовать в гонке девятым.
Россиянин Даниил Квят провалил квалификацию, став восемнадцатым.
Гран-при Австрии пройдет 30 июня.
Гран-при Австрии. Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.03,003
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.03,262
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.03,439
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.03,537
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.04,072
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04,099
7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.04,166
8. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.04,179
9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.04,199
10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.03,667
11. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.04,490
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.04,516
13. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.04,665
14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.04,790
15. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.13,601
16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.04,789
17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.04,832
18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.05,324
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.05,904
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.06,206 0