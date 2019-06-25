СМИ: Два российских биатлониста дисквалифицированы за допинг

Российские биатлонистыдисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

«Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории», — говорится в сообщении источника.

Спортсменам выдвинули обвинения в августе 2018 года. Кроме Печенкина и Чернышова, подозревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Отметим, что в Союзе биатлонистов России, РУСАДА и IBU пока не подтвердили санкции к спортсменам. 0