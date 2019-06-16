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    В Крыму погиб 17-летний биатлонист

    Биатлон Вокруг спорта
    Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму.

    В Крыму погиб 17-летний биатлонист
    В Крыму погиб 17-летний биатлонист

    Как передает поисково-спасательный отряд Liza Alert, 15 июня 17-летний спортсмен отошел от туристической группы и не вернулся. Сегодня, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он уже был мертв. О том, что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.

    Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

    Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). 0

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