В Крыму погиб 17-летний биатлонист

Российский биатлонистпогиб на сборах в Крыму.

Как передает поисково-спасательный отряд Liza Alert, 15 июня 17-летний спортсмен отошел от туристической группы и не вернулся. Сегодня, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он уже был мертв. О том, что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). 0