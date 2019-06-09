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    Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — 10-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 7-го тура чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Второе место осталось за гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем.

    Хотя Феттель финишировал первым в гонке, однако получил пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу после ошибки — Феттель заблокировал преследовавшего его Хэмилтона.

    Третьим стал напарник Феттеля — Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 10-й позиции.

    Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Шарль Леклер («Феррари»)
    4. Валттери Боттас («Мерседес»)
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    6. Даниэль Риккардо («Рено»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Пьер Гасли («Ред Булл»)
    9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
    10. Даниил Квят («Торо Россо»)
    11. Карлос Сайнс («Макларен»)
    12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    14. Ромен Грожан («Хаас»)
    15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    16. Джордж Расселл («Уильямс»)
    17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    18. Роберт Кубица («Уильямс»)
    19. Александер Албон («Торо Россо») — не финишировал
    20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал. 0

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