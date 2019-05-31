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    Россия потеряла место в совете CAS

    Олимпизм Вокруг спорта
    Россия потеряла место в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS) — высшего руководящего органа Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «Спорт-Экспресс».

    Александра Бриллиантова
    Александра Бриллиантова

    28 мая прошли выборы, по итогам которых в совет вошли 20 человек — в частности, президент и вице-президенты CAS.

    Мандаты избранных членов ICAS действуют до декабря 2022 года. Совет формируется из чиновников, номинируемых Международным олимпийским комитетом (МОК), международными ассоциациями летних и зимних олимпийских федераций, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.

    С 2014 года в ICAS входила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова. 0

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