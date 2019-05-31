Россия потеряла место в совете CAS

Александра Бриллиантова
olympic.ru
28 мая прошли выборы, по итогам которых в совет вошли 20 человек — в частности, президент и вице-президенты CAS.
Мандаты избранных членов ICAS действуют до декабря 2022 года. Совет формируется из чиновников, номинируемых Международным олимпийским комитетом (МОК), международными ассоциациями летних и зимних олимпийских федераций, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.
С 2014 года в ICAS входила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова. 0