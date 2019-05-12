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    Емельяненко задержан за распитие алкоголя в общественном месте

    Единоборства Вокруг спорта
    В Москве полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко

    «На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», — приводит слова источника ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт задержания, не уточнив фамилию задержанного. На мужчину составлен административный протокол.

    Напомним, что в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). 0

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