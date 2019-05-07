Российская легкоатлетка дисквалифицирована на 12 лет

Российская легкоатлеткадисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил, передает «Чемпионат».

Срок отсчитывается с 6 мая 2019 года.

Виновным в нарушении антидопинговых правил признан также тренер 30-летней спортсменки и ее муж — Алексей Савин. Специалист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывается с 3 апреля 2019 года.

В мае 2018 года взятая у Савиной допинг-проба дала положительный результат. В сентябре легкоатлетку отстранили от соревнований. Но для выступления на международных соревнованиях Савина воспользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко, которая завершила карьеру восемь лет назад.

В 2017 году на чемпионате России по легкой атлетике Савина выиграла бронзовую медаль в беге на 800 м. 0