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    Волейболистки московского «Динамо» вышли в четвертьфинал ЛЧ

    Волейбол
    Волейболистки московского «Динамо» в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов на домашней площадке обыграли польский «Хемик» со счетом 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 25:21).

    «Динамо»
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    Столичный клуб одержал пять побед в шести матчах группы Е и набрал 13 очков.

    Столько же в активе турецкого «Фенербахче», который провёл на одну игру меньше. «Хемик» (3) — на последнем, 4-м месте в турнирной таблице.

    Ранее в группе В казанское «Динамо» в гостях проиграло турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).

    «Экзачибаши» выиграл все шесть встреч в группе В и занял первое место. Казанский клуб набрал 10 очков и не опустится ниже второй позиции. Третьей идёт «Уралочка-НТМК» (6), замыкает таблицу финская «Хямеэнлинна» (0).

    Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября 2018 года. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 1 марта.

    Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014). 0

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