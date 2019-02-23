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    Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари

    Скелетон
    Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в Калгари.

    Александр Третьяков
    Александр Третьяков
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    По сумме двух попыток он показал время 1 минута 51,35 секунды.

    Вторым стал кореец Юн Сун Бин (+0,13), третьим — латвиец Мартин Дукурс (+0,16).

    Еще один россиянин Никита Трегубов занял пятое место (+1,03).

    Для Третьякова это четвертая победа на семи этапах Кубка мира. Он увеличил отрыв от Юн Сун Бина в общем зачете.

    Скелетон. Калгари (Канада)
    Кубок мира. Мужчины

    1. Александр Третьяков (Россия) — 1.51,35 (55,85 + 55,50)
    2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.51,48 (56,08 + 55,40)
    3. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.51,51 (55,89 + 55,62)
    4. Томас Дукурс (Латвия) — 1.52,02 (56,25 + 55,77)
    5. Никита Трегубов (Россия) — 1.52,38 (56,32 + 56,06)
    6. Дэйвид Грещишин (Канада) — 1.52,44 (56,43 + 56,01)
    17. Владислав Марченков (Россия) — 1.53,70 (57,06 + 56,64)

    У женщин россиянка Елена Никитина стала четвертой с результатом 1 минута 55,28 секунды.

    Первое место заняла Мирела Ранева из Канады, второе — Тина Херманн из Германии, третье — еще одна канадка Элизабет Майер.

    Скелетон. Калгари (Канада)
    Кубок мира. Женщины

    1. Мирела Ранева (Канада) — 1.54,52 (57,38 + 57,14)
    2. Тина Херманн (Германия) — 1.54,98 (57,74 + 57,24)
    3. Элизабет Майер (Канада) — 1.55,20 (57,75 + 57,45)
    4. Елена Никитина (Россия) — 1.55,28 (57,71 + 57,57)
    5. Джейн Чэннелл (Канада) — 1.55,45 (58,08 + 57,37)
    6. Лора Дес (Великобритания) — 1.55,50 (58,05 + 57,45)
    12. Рената Хузина (Россия) — 1.56,48 (58,57 + 57,91)
    14. Юлия Канакина (Россия) — 1.56,76 (58,30 + 58,46) 0

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