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    Коннькобежец Кулижников стал третьим на ЧМ

    Коньки
    Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников
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    Результат 24-летнего спортсмена составил 34,74 секунды.

    Первое место занял японец Тацуя Синхама (34,66), второе — представитель Голландии Кай Фербей (34,72).

    Россиянине Виктор Муштаков и Руслан Мурашов разделили 5-е место (34,75).

    1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,66

    2. Кай Фербей (Голландия) — 34,72

    3. Павел Кулижников (Россия) — 34,74

    4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 34,74

    5. Виктор Муштаков (Россия) — 34,75

    5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,75 0

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