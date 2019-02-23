Коннькобежец Кулижников стал третьим на ЧМ

Павел Кулижников
russkating.ru
Результат 24-летнего спортсмена составил 34,74 секунды.
Первое место занял японец Тацуя Синхама (34,66), второе — представитель Голландии Кай Фербей (34,72).
Россиянине Виктор Муштаков и Руслан Мурашов разделили 5-е место (34,75).
1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,66
2. Кай Фербей (Голландия) — 34,72
3. Павел Кулижников (Россия) — 34,74
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 34,74
5. Виктор Муштаков (Россия) — 34,75
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,75
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,750