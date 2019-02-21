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    Швеция выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону, Россия — 4-я

    Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
    Сборная Швеции одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Минске.

    Сборная Швеции одержала победу
    Сборная Швеции одержала победу
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    Шведы показали результат 1 час 05 минут 16,0 секунды. Второе место заняла команда Германии (отставание 17,1 секунды), замкнула тройку призеров Белоруссия (29,8).

    Сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, финишировала четвёртой.

    Биатлон. Открытый чемпионат Европы
    Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

    1. Швеция (Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 1:05.16,0 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)
    2. Германия (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн) — отставание 17,1 (0 + 6)
    3. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов, Сергей Бочарников) — 29,8 (0 + 6)
    4. Россия (Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев, Максим Цветков) — 47,3 (0 + 6)
    5. Норвегия (Каролин Кноттен, Йенни Энодд, Фредрик Йессбакк, Александр Андерсен) — 1.19,8 (0 + 5)
    6. Болгария (Даниэла Кадева, Эмилия Йорданова, Димитар Герджиков, Красимир Анев) — 1.30,0 (0 + 6) 0

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