Павлова и Малышко стали чемпионами Европы в одиночной смешанной эстафете

Дмитрий Малышко
biathlonrus.com
Россияне сумели выиграть, несмотря на один штрафной круг. По ходу гонки Павлова и Малышко использовали девять дополнительных патронов.
Серебряные медали завоевали представители Швеции, а бронзовые награды — французские биатлонисты.
Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (Евгения Павлова, Дмитрий Малышко) — 36.30,0 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)
2. Швеция (Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) — отставание 20,6 (0+6)
3. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Аристид Бегю) — 29,0 (0+6) 0