Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Российский боец смешанных единоборстви американецпровели поединок в рамках турнира Bellator 215. Бой прошел 15 февраля 2019 года в Анкасвилле, штат Коннектикут, и был признан несостоявшимся.

Сергей Харитонов mmaboxing.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 15-й секунде Митрион попал в пах россиянину, пытаясь провести лоукик. Харитонов не смог продолжить бой. Впоследствии американец извинился перед зрителями и Сергеем, покинувшим октагон на носилках.

Скорее всего, в ближайшие месяцы Bellator переутвердит поединок на более поздний срок.

38-летний Харитонов за карьеру одержал 28 побед при шести поражениях. 40-летний Митрион потерпел семь поражений при 13 победах.

0