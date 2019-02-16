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    Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

    Единоборства
    Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион провели поединок в рамках турнира Bellator 215. Бой прошел 15 февраля 2019 года в Анкасвилле, штат Коннектикут, и был признан несостоявшимся.

    Сергей Харитонов
    Сергей Харитонов
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    На 15-й секунде Митрион попал в пах россиянину, пытаясь провести лоукик. Харитонов не смог продолжить бой. Впоследствии американец извинился перед зрителями и Сергеем, покинувшим октагон на носилках.

    Скорее всего, в ближайшие месяцы Bellator переутвердит поединок на более поздний срок.

    38-летний Харитонов за карьеру одержал 28 побед при шести поражениях. 40-летний Митрион потерпел семь поражений при 13 победах.

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