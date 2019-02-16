Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Сергей Харитонов
mmaboxing.ru
На 15-й секунде Митрион попал в пах россиянину, пытаясь провести лоукик. Харитонов не смог продолжить бой. Впоследствии американец извинился перед зрителями и Сергеем, покинувшим октагон на носилках.
Скорее всего, в ближайшие месяцы Bellator переутвердит поединок на более поздний срок.
38-летний Харитонов за карьеру одержал 28 побед при шести поражениях. 40-летний Митрион потерпел семь поражений при 13 победах.
🥜#Bellator215 pic.twitter.com/nZRwPgIzdw— Bellator MMA (@BellatorMMA) 16 февраля 2019 г.