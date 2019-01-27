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    Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен

    Единоборства
    Боец смешанного стиля Райан Бейдер поделился впечатлениями от победы над россиянином Федором Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

    Райан Бейдер
    Райан Бейдер
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    Бой завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда.

    «Для меня было большой честью драться с таким соперником. Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться.

    Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере.

  • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
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    • Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса», — приводит слова Бейдера ТАСС. 0

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