Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен

Боец смешанного стиляподелился впечатлениями от победы над россияниномв финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Бой завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда.

«Для меня было большой честью драться с таким соперником. Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться.

Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере.

Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса», — приводит слова Бейдера ТАСС. 0