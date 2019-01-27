Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен

Райан Бейдер
mmafighting.com
Бой завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда.
«Для меня было большой честью драться с таким соперником. Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться.
Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере.
Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса», — приводит слова Бейдера ТАСС. 0