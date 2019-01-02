Крамер: Если кого-то из российских лыжников поймают на допинге, уйду из команды

Тренер сборной России по лыжным гонкамзаявил, что покинет команду, если спортсмен из его группы будет уличен в употреблении допинга.

В недавних материалах норвежские таблоиды VG и Dagbladet выразили сомнения в чистоте российских лыжников.

«Это безумие. Мы делаем всё так же, как и другие команды. Лыжники находятся в системе АДАМС и проходят тестирование на допинг чаще, чем спортсмены из других стран.

Юрий Бородавко — хороший тренер. Не знаю, что случилось в прошлом. Не я должен отвечать на этот вопрос. То же самое касается Юрия Чарковского.

Он не имеет отношения к тренировочному процессу, он заказывает отели и решает организационные вопросы. Если всего этого было бы недостаточно, то FIS дала бы знать.

Не знаю, почему постоянно всплывает вопрос о допинге. Было бы здорово, если бы скептики побывали на нашем тренировочном сборе. Тогда они могли бы посмотреть, чем мы занимаемся.

Если кого-то из спортсменов поймают на допинге, я уйду из команды. Мои лыжники это знают. Я сказал об этом, когда начал работать с ними. В моей группе вопрос допинга не обсуждается. Если проблема возникнет, я ухожу.

Мне нравятся мои лыжники. Они мотивированы каждый день. Федерация лыжных гонок России предоставила мне свободу в выборе того, как их тренировать, и очень меня поддерживает. И это тоже добавляет мне мотивации как тренеру», — приводит слова Крамера «Чемпионат» со ссылкой на TV2. 0