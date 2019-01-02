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    • Крамер: Если кого-то из российских лыжников поймают на допинге, уйду из команды
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    Крамер: Если кого-то из российских лыжников поймают на допинге, уйду из команды

    Лыжи Допинг Вокруг спорта
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что покинет команду, если спортсмен из его группы будет уличен в употреблении допинга.

    Маркус Крамер
    Маркус Крамер
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    В недавних материалах норвежские таблоиды VG и Dagbladet выразили сомнения в чистоте российских лыжников.

    «Это безумие. Мы делаем всё так же, как и другие команды. Лыжники находятся в системе АДАМС и проходят тестирование на допинг чаще, чем спортсмены из других стран.

    Юрий Бородавко — хороший тренер. Не знаю, что случилось в прошлом. Не я должен отвечать на этот вопрос. То же самое касается Юрия Чарковского.

    Он не имеет отношения к тренировочному процессу, он заказывает отели и решает организационные вопросы. Если всего этого было бы недостаточно, то FIS дала бы знать.

    Не знаю, почему постоянно всплывает вопрос о допинге. Было бы здорово, если бы скептики побывали на нашем тренировочном сборе. Тогда они могли бы посмотреть, чем мы занимаемся.

    Если кого-то из спортсменов поймают на допинге, я уйду из команды. Мои лыжники это знают. Я сказал об этом, когда начал работать с ними. В моей группе вопрос допинга не обсуждается. Если проблема возникнет, я ухожу.

    Мне нравятся мои лыжники. Они мотивированы каждый день. Федерация лыжных гонок России предоставила мне свободу в выборе того, как их тренировать, и очень меня поддерживает. И это тоже добавляет мне мотивации как тренеру», — приводит слова Крамера «Чемпионат» со ссылкой на TV2. 0

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