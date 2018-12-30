Джон Джонс одержал победу нокаутом на UFC 232

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжелом весе между

Первые два раунда этого боя прошли в относительно равной борьбе, но в 3-м раунде Джонс активизировался, перевел бой в партер и осыпал Густафссона градом ударов, вынудив рефери остановить поединок.

В соглавном событии турнира встретились две чемпионки организации — Крис Сайборг Жустину и Аманда Нуньес. Победу техническим нокаутом в 1-м раунде одержала Нуньес, став обладательницей чемпионских поясов UFC в легчайшем и полулегком весе.

В предварительном карде россиянин Петр Ян одержал 3-ю победу в UFC, одолев бразильца Дугласа Силву де Андраде. 0