Карлсен выиграл ЧМ по блицу

Магнус Карлсен
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По итогам 21 тура 28-летний норвежец набрал 17 очков.
Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), а третьим стал американец Хикару Накамура (14,5).
Лучший результат среди россиян показал Петр Свидлер, который, набрав 14 очков, занял пятое место.
Отметим, что Карлсен четвертый раз в карьере выиграл чемпионат мира по блицу, что является лучшим результатом в истории. Ранее норвежцу удавалось сделать это в 2009, 2014, 2017, 2018 годах.
Напомним, среди женщин ЧМ по блицу выиграла россиянка Екатерина Лагно. 0