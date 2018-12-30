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    Карлсен выиграл ЧМ по блицу

    Шахматы
    Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по блицу в Санкт-Петербурге.

    Магнус Карлсен
    Магнус Карлсен
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    По итогам 21 тура 28-летний норвежец набрал 17 очков.

    Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), а третьим стал американец Хикару Накамура (14,5).

    Лучший результат среди россиян показал Петр Свидлер, который, набрав 14 очков, занял пятое место.

    Отметим, что Карлсен четвертый раз в карьере выиграл чемпионат мира по блицу, что является лучшим результатом в истории. Ранее норвежцу удавалось сделать это в 2009, 2014, 2017, 2018 годах.

    Напомним, среди женщин ЧМ по блицу выиграла россиянка Екатерина Лагно. 0

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