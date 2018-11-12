UFC отменил бой Махачева с Тринальдо

Российский боецсообщил, что UFC отменил его бой с бразильцем

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«Насчет этого боя я сам не понял, что произошло, в UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал. Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал Дэна Уайт (президент UFC)», — написал Махачев на своей странице в «ВКонтакте».

Бой должен был пройти 27 января в Анахайме (США).

Ранее сообщалось, что UFC может исключать Махачева за участие в потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

На счету Махачева шесть боев в UFC, в которых он одержал пять побед и потерпел одно поражение. 0