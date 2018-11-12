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    UFC отменил бой Махачева с Тринальдо

    Единоборства
    Российский боец Ислам Махачев сообщил, что UFC отменил его бой с бразильцем Франсиско Тринальдо.

    Ислам Махачев
    Ислам Махачев
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    «Насчет этого боя я сам не понял, что произошло, в UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал. Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал Дэна Уайт (президент UFC)», — написал Махачев на своей странице в «ВКонтакте».

    Бой должен был пройти 27 января в Анахайме (США).

    Ранее сообщалось, что UFC может исключать Махачева за участие в потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

    На счету Махачева шесть боев в UFC, в которых он одержал пять побед и потерпел одно поражение. 0

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