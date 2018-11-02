Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при в Финляндии

Александра Степанова и Иван Букин
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Перед произвольным танцем Степанова и Букин опережают итальянский дуэт Шарлен Гуинар/Марко Фабри на 0,82 балла. Третье место занимают американцы Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (71,40).
Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают седьмое место.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 78,18.
2. Шарлен Гуинар / Марко Фабри (Италия) — 77,36.
3. Лоррейн Макнамара / Куин Карпентер (США) — 71,40…
7. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 62,35. 0