Степанова и Букин лидируют на этапе Гран-при в Финляндии

Россиянелидируют после ритмического танца на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки (Финляндия).

Александра Степанова и Иван Букин twitter.com/3flip3loop 1000 Фрибет для всех Забрать!

Перед произвольным танцем Степанова и Букин опережают итальянский дуэт Шарлен Гуинар/Марко Фабри на 0,82 балла. Третье место занимают американцы Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (71,40).

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают седьмое место.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 78,18.

2. Шарлен Гуинар / Марко Фабри (Италия) — 77,36.

3. Лоррейн Макнамара / Куин Карпентер (США) — 71,40…

7. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 62,35. 0