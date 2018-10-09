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    Тренер Макгрегора поддержал Нурмагомедова

    Единоборства
    Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, прокомментировал инцидент, произошедший после боя его подопечного с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
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    «Надеюсь, что Спортивная комиссия Неваде не станет жестко наказывать Хабиба. Речь не только о возможном реванше, я просто симпатизирую таланту Нурмагомедова. Понимаю его реакцию, но членов его команды понять сложно. Да, Хабиб перелез через ограждение октагона, но это еще не конец света.

    Я был там и не слышал, чтобы в адрес Хабиба звучали какие-то оскорбления. Это было глупое завершение шоу, но не считаю действия Хабиба преступлением. Он даже не бил тренера Диллона Дэниса, они просто толкались», — цитирует Кавану ESPN.

    Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, после чего покинул октагон и напал на членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку. 0

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