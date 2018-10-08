Менеджер Нурмагомедова извинился перед властями штата Невада

, менеджер, извинился перед властями штата Невада за поведение бойца после боя св рамках UFC 229.

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«Я хочу поздравить моего брата Хабиба с бесспорной победой. Изначально не может быть два короля, только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь "убить" кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо. Фанаты получили потрясающий бой и отличное шоу.

Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — цитирует Абдельазиза «Спорт-Экспресс».

Россиянин победил ирландца в 4-м раунде удушающим приемом, после чего перелез через сетку октагона и устроил драку с командой соперника. В настоящий момент продолжается расследование инцидента. 0