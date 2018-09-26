ВФЛА подала иск в Лозанну на восстановление членства в IAAF

Исполнительный директорподтвердил, что организация подала иск вв Лозанне с целью восстановления членства в

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На прошлой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проголосовал за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

Восстановление РУСАДА было одним из трех условий для снятия временного отстранения ВФЛА, которое в июле было продлено решением совета IAAF, два других критерия — признание выводов из доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена и обеспечение доступа к образцам московской антидопинговой лаборатории.

«Вчера мы подали иск в CAS c целью восстановления прав», — констатировал Паркин в комментарии «РИА Новости». 0