ВФЛА подала иск в Лозанну на восстановление членства в IAAF

Суд пока не назначил дату заседания
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На прошлой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проголосовал за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.
Восстановление РУСАДА было одним из трех условий для снятия временного отстранения ВФЛА, которое в июле было продлено решением совета IAAF, два других критерия — признание выводов из доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена и обеспечение доступа к образцам московской антидопинговой лаборатории.
«Вчера мы подали иск в CAS c целью восстановления прав», — констатировал Паркин в комментарии «РИА Новости». 0