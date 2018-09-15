Россия уступила США на волейбольном ЧМ

Россияне уступили американцам
fivb.org
Ранее россияне одержали две победы, обыграв Тунис и Австралию.
В матче с США самым результативным стал доигровщик американцев Аарон Расселл, принесший 17 очков своей команде. 16 баллов на счету диагонального Мэттью Андерсона. В составе сборной России по 13 очков набрали Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский (3 блока, 2 эйса) и Егор Клюка (2 эйса). 12 баллов на счету Дмитрия Волкова (2 блока).
Чемпионат мира. 1-й раунд. Группа C
США — Россия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20)