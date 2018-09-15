Россия уступила США на волейбольном ЧМ

Насреди мужчинуступила команде(1:3 по партиям), передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее россияне одержали две победы, обыграв Тунис и Австралию.

В матче с США самым результативным стал доигровщик американцев Аарон Расселл, принесший 17 очков своей команде. 16 баллов на счету диагонального Мэттью Андерсона. В составе сборной России по 13 очков набрали Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский (3 блока, 2 эйса) и Егор Клюка (2 эйса). 12 баллов на счету Дмитрия Волкова (2 блока).