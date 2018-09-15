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    Россия уступила США на волейбольном ЧМ

    Волейбол
    На чемпионате мира по волейболу среди мужчин сборная России уступила команде США (1:3 по партиям), передает «Спорт-Экспресс».

    Россияне уступили американцам
    Россияне уступили американцам
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    Ранее россияне одержали две победы, обыграв Тунис и Австралию.

    В матче с США самым результативным стал доигровщик американцев Аарон Расселл, принесший 17 очков своей команде. 16 баллов на счету диагонального Мэттью Андерсона. В составе сборной России по 13 очков набрали Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский (3 блока, 2 эйса) и Егор Клюка (2 эйса). 12 баллов на счету Дмитрия Волкова (2 блока).

    Чемпионат мира. 1-й раунд. Группа C
    США — Россия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20)
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