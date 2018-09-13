Британские спортсмены требуют продлить дисквалификацию РУСАДА

Ряд британских спортсменов написали открытое письмо во(WADA) с просьбой не восстанавливать в правах(РУСАДА).

«От имени британской комиссии по борьбе с допингом, спортсменов и других атлетов со всего мира мы просим вас настаивать на сохранении нынешней позиции WADA относительно восстановления членства России в организации.

Два из условий, которые были поставлены России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. Возвращение РУСАДА в таких условиях станет катастрофой для чистого спорта.

Спортсмены настаивают на том, чтобы WADA придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт», — говорится в письме, слова которого приводит Sports Integrity Initiative.

Отметим, что вопрос о восстановлении РУСАДА в правах планируют рассмотреть на ближайшем исполкоме WADA 20 сентября. 0