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    Британские спортсмены требуют продлить дисквалификацию РУСАДА

    Допинг
    Ряд британских спортсменов написали открытое письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с просьбой не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

    РУСАДА
    РУСАДА
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    «От имени британской комиссии по борьбе с допингом, спортсменов и других атлетов со всего мира мы просим вас настаивать на сохранении нынешней позиции WADA относительно восстановления членства России в организации.

    Два из условий, которые были поставлены России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. Возвращение РУСАДА в таких условиях станет катастрофой для чистого спорта.

    Спортсмены настаивают на том, чтобы WADA придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт», — говорится в письме, слова которого приводит Sports Integrity Initiative.

    Отметим, что вопрос о восстановлении РУСАДА в правах планируют рассмотреть на ближайшем исполкоме WADA 20 сентября. 0

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