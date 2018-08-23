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    «Форс Индия» сменила название и лишилась всех очков в Кубке конструкторов

    Формула-1 Автоспорт
    Команда «Формулы-1» «Форс Индия» официально сменила свое название, сообщает официальный сайт FIA.

    «Форс Индия»
    «Форс Индия»
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    Уже с «Гран-при Бельгии» выступать она будет под названием Racing Point Force India.

    Команда сменила владельца и руководство по ходу сезона. Консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом приобрел команду из Сильверстоуна, но из-за юридических проблем сделку не получилось оформить должным образом.

    Liberty и ФИА не удалось убедить остальные команды в сохранении для «Форс Индия» всех прав прежней структуры — Sahara Force India F1 Team.

    Таким образом, команда должна лишиться всех очков, набранных до сих пор в сезоне-2018 Формулы-1, и призовых, которые были ей обеспечены благодаря предыдущим чемпионатам.

    В число участников была принята новая команда, которая стартует с нуля. При этом гонщики команды Серхио Перес и Эстебан Окон сохранят свои набранные очки (30 и 29 соответственно).

    «Форс Индия» располагалась на шестой строчке в Кубке конструкторов с 59 очками после 12 этапов чемпионата мира. 0

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