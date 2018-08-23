«Форс Индия» сменила название и лишилась всех очков в Кубке конструкторов

Команда «Формулы-1»официально сменила свое название, сообщает официальный сайт FIA.

Уже с «Гран-при Бельгии» выступать она будет под названием Racing Point Force India.

Команда сменила владельца и руководство по ходу сезона. Консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом приобрел команду из Сильверстоуна, но из-за юридических проблем сделку не получилось оформить должным образом.

Liberty и ФИА не удалось убедить остальные команды в сохранении для «Форс Индия» всех прав прежней структуры — Sahara Force India F1 Team.

Таким образом, команда должна лишиться всех очков, набранных до сих пор в сезоне-2018 Формулы-1, и призовых, которые были ей обеспечены благодаря предыдущим чемпионатам.

В число участников была принята новая команда, которая стартует с нуля. При этом гонщики команды Серхио Перес и Эстебан Окон сохранят свои набранные очки (30 и 29 соответственно).

«Форс Индия» располагалась на шестой строчке в Кубке конструкторов с 59 очками после 12 этапов чемпионата мира. 0