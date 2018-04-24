Нурмагомедов посетит бой Емельяненко в Екатеринбурге

Обладатель пояса UFC в легком весепосетит поединок бойца ММАс бразильцемв Екатеринбурге 5 мая, сообщает промоутерская компания RCC Boxing.

«Хабиб Нурмагомедов принял приглашение и станет почетным гостем турнира. Предполагается, что Хабиб проведет в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов", – говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.

С того момента спортсмен провел три боя и во всех одержал победы досрочно, всего в активе россиянина 26 побед и семь поражений.