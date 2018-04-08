Нурмагомедов готов провести бой с канадцем Сен-Пьером

Российский боец смешанных единоборствзаявил, что готов провести бой с канадцем

Нурмагомедов в субботу единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Сен-Пьер выступает в полусреднем весе.

«Если UFC спросит меня: »Тони Фергюсон, Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер?«, я назову Сен-Пьера. Я слышал, что он хочет сменить вес и стать чемпионом UFC в трех категориях. Если он сможет перейти в легкий вес, то почему бы нет?!

Бой в Нью-Йорке, мне нравится этот город. Слышал, что новый турнир UFC будет в ноябре. Что ж, я хочу вернуться в ноябре.

Сен-Пьер самый великий спортсмен, который когда-либо дрался в UFC, и я думаю, что это будет очень большой бой», — цитирует Нурмагомедова сайт UFC.