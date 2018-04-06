Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора

Российский боец UFCзаявил, что его рассмешило нападение ирландцана автобус с участниками турнира UFC 223.

Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента два бойца получили травмы.

Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения.

Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором

«Я смеялся внутри автобуса. Ты разбил окно в автобусе? Зачем? Зайди внутрь. Ты знаешь, UFC запрещает это делать. Если ты настоящий гангстер, почему ты не зашел в автобус? Бруклин -исторически гангстерское место. Ты хочешь поговорить со мной? Сообщи мне, где ты находишься. Я приду, без проблем. Я так воспитан, я не бросаю стулья в окна. Это не мой автобус», — цитирует Нурмагомедова MMAfighting.