Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде

Дистанцию в 15 километров свободным стилем Колонья преодолел за 31 минуту 37,9 секунды.
Второе место занял канадец Алекс Харви (+1,4), а замкнул тройку сильнейших норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+2,9).
Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, который занял восьмое место (+8,4 секунды).
Лыжные гонки. Кубок мира
Масс-старт, 15 км, свободный стиль
1. Дарио Колонья (Норвегия) – 31:37.9
2. Алекс Харви (Канада) +1,4
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +2,9
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +5,9
5. Морис Манифика (Франция) +7,5
8. Сергей Устюгов (Россия) +8,4
22. Сергей Турышев (Россия) +17,2.