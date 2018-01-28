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    Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде

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    Дарио Колонья
    На фото:Дарио Колонья
    Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде.

    Дистанцию в 15 километров свободным стилем Колонья преодолел за 31 минуту 37,9 секунды.

    Второе место занял канадец Алекс Харви (+1,4), а замкнул тройку сильнейших норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+2,9).

    Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, который занял восьмое место (+8,4 секунды).

    Лыжные гонки. Кубок мира
    Масс-старт, 15 км, свободный стиль

    1. Дарио Колонья (Норвегия) – 31:37.9
    2. Алекс Харви (Канада) +1,4
    3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +2,9
    4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +5,9
    5. Морис Манифика (Франция) +7,5
    8. Сергей Устюгов (Россия) +8,4
    22. Сергей Турышев (Россия) +17,2.

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