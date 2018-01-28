Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде

Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов , который занял восьмое место (+8,4 секунды).

Дистанцию в 15 километров свободным стилем Колонья преодолел за 31 минуту 37,9 секунды.

Швейцарский лыжниквыиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде.

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