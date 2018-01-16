«Уильямс» объявил о подписании Сироткина

Российский гонщикбудет пилотомв следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год. Он дебютирует в «Формуле-1» на «Гран-при Австралии».

В 2014 году Сироткин являлся тест-пилотом команды «Заубер», а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды «Рено».

«Сказать, что я счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как "Уильямс", будет преуменьшением.

Мне пришлось долго работать, чтобы оказаться здесь. Я действительно счастлив и благодарен всем причастным к этому.

Результат наших совместных усилий помог мне добиться достижения мечты. Команда может положиться на меня, я сделаю все от себя зависящее», — признался в интервью официальному сайту «Уильямс» Сироткин.