«Уильямс» объявил о подписании Сироткина

Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год. Он дебютирует в «Формуле-1» на «Гран-при Австралии».
В 2014 году Сироткин являлся тест-пилотом команды «Заубер», а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды «Рено».
«Сказать, что я счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как "Уильямс", будет преуменьшением.
Мне пришлось долго работать, чтобы оказаться здесь. Я действительно счастлив и благодарен всем причастным к этому.
Результат наших совместных усилий помог мне добиться достижения мечты. Команда может положиться на меня, я сделаю все от себя зависящее», — признался в интервью официальному сайту «Уильямс» Сироткин.
WILLIAMS MARTINI RACING Confirms @Sirotkin_Sergey to Join Lance Stroll in 2018. Full story 👉 https://t.co/lKZAycwIqJ #WeAreRacing pic.twitter.com/QNgLhxeA1n— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 16 января 2018 г.