Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл меньше всего времени на льду за всю свою карьеру в НХЛ. Это произошло в игре регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (2:3).

Александр Овечкин globallookpress.com

Не сыграл и восьми минут

Перед этой встречей «Вашингтон» подарил болельщикам повод для радости: команда обыграла «Филадельфию». Та победа прервала серию из пяти поражений и, казалось, дала шанс вернуться в зону плей‑офф. «Флорида» как раз замыкала «восьмёрку» таблицы «Востока», поэтому игра была очень принципиальной. Главный тренер Спенсер Карбери почти не менял состав. Овечкин снова вышел в одном звене с Диланом Строумом и Энтони Бовилье — и снова не проявил себя.

На льду капитан провёл лишь 7 минут 50 секунд (из них 33 секунды — в большинстве), что стало для него антирекордом. Овечкин дважды бросил мимо ворот, допустил одну потерю и практически не получил шансов для гола. Почти весь третий период он провёл на скамейке: тренер выпускал его всего четыре раза, а последняя смена длилась 11 секунд. Безголевая серия достигла 18 матчей.

«Вашингтон» вёл два раза, но всё равно проиграл

«Столичные» дважды выходили вперёд благодаря голам защитника Коула Хатсона. Его вторая шайба, заброшенная за семь минут до конца третьего периода, могла принести победу, но концовка получилась провальной. За четыре минуты до сирены «Флорида» выиграла вбрасывание в чужой зоне, разыграла комбинацию и сравняла счёт мощным дальним броском. За 24 секунды до начала овертайма Мэттью Ткачак отправил шайбу на чужой пятак, а потерявший равновесие Сэм Беннетт переправил её в ворота.

Александр Овечкин globallookpress.com

Это просто ужасное поражение, тут и говорить нечего. Во втором периоде команда не создала ни одного опасного момента в равных составах. Вратарь соперника Маркстрем мог бы спокойно сидеть в кресле-качалке. «Пантеры» постоянно оказывались первыми на шайбе. Одним из немногих, кто смотрелся хорошо, был Иван Мирошниченко, который оказывал значительное влияние на игру в каждой своей смене. Жаль, что не забил сам, у него был хороший момент. Крис Серулло автор блога Russian Machine Never Breaks

Всего в текущем сезоне 41-летний Овечкин сыграл 20 матчей и набрал в них 6 (1+5). Он не забивает уже на протяжении 18 матчей. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде против «Сент-Луиса».