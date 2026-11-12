Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил об обращении в совет по этике Международной федерации хоккея (ИИХФ) на фоне сообщений о бойкоте матчей против сборной России.

Владислав Третьяк globallookpress.com

«ФХР направила в совет по этике ИИХФ запрос с требованием разобраться и наказать те федерации, которые занимались организацией такого бойкота», — сказал Владислав Третьяк ТАСС.

Федерация также обратилась в ИИХФ и с требованием обеспечить участие России на молодежном чемпионате мира в Канаде или перенести турнир в другую страну, где россияне смогли бы сыграть.

Бойкот российской сборной

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело по иску Федерации хоккея России (ФХР) против Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и принял решение удовлетворить требования российской стороны, что означало допуск российских хоккейных сборных к участию в международном турнире. Также было сказано, что вердикт обжалованию не подлежит.

Первым по графику турниром значился молодёжный чемпионат мира 2027 года, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го в Эдмонтоне и Ред‑Дире. Россия не выступала на нём с 2022 года.

Хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Чехии, Австрии, Франции, Швейцарии и Латвии сообщили о бойкоте матчей сборных их стран с командой России.

8 ноября ИИХФ разослала официальный календарь МЧМ‑2027, где место сборной Норвегии заняла Россия, получившая самый низкий, 10‑й, посев.

Сборная России globallookpress.com

Канада закрывает границу

Канада пошла еще дальше, официально заявив, что не выдаст визы игрокам российской сборной, для участия в МЧМ‑2027, проходящем на территории страны.

«Правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея, что не выдаст визы российским игрокам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира. Игроки, у которых уже есть канадские визы, также не будут допущены к участию даже под нейтральным флагом», — сказано в сообщении TSN со ссылкой на Горда Миллера и премьер‑министра Канады Марка Карни.

Реакция CAS

5 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал заявление касательно разногласий между Федерацией хоккея России и Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В своем заявлении организация отметила «неоднозначную реакцию» на решение, вынесенное арбитражной коллегией CAS в отношении участия российских команд в соревнованиях Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Коллегия CAS рассмотрела вопрос о том, были ли решения ИИХФ об отказе в восстановлении российских команд в июле 2026 года приняты в соответствии с действующими уставами и регламентами ИИХФ. Коллегия CAS пришла к выводу, что ИИХФ не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие правовых оснований для неучастия российских команд. Коллегия CAS отметила, что внутренние процессы в рамках ИИХФ ранее уже вызывали подобные опасения. Вердикт CAS

Международная федерация хоккея выразила несогласие с вердиктом CAS, но заявила, что будет действовать в соответствии с ним.

В случае отказа ИИХФ выполнять вердикт CAS вопрос может выйти за рамки спортивного права и перейти в плоскость швейцарского законодательства, поскольку в рамках отдельного соглашения, заключенного по швейцарскому законодательству, федерация обязалась исполнить решение Спортивного арбитражного суда.