«Эдмонтон» уступил «Анахайму» со счётом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс Плейс» в ночь на 6 ноября по московскому времени.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

Коннор Макдэвид поучаствовал во всех четырёх голах хозяев — забросил шайбу и отдал три передачи. У гостей по 2+1 набрали Павел Минтюков и Беккет Сеннеке.

Подколзин вступился за Макдэвида

Ещё в первом периоде защитник «Анахайма» Дрю Хеллесон толкнул Коннора Макдэвида у ворот, после чего тот врезался в стойку и некоторое время оставался на льду. Капитан «Эдмонтона» ненадолго покинул площадку, но смог продолжить встречу.

Василий Подколзин решил заступиться за партнёра и начал драку с Хеллесоном. В итоге россиянин был наказан как зачинщик — получил 2+5+10 и был удалён до конца матча. Защитнику гостей выписали две минуты за неспортивное поведение.

Во время последовавшего пятиминутного большинства Каттер Готье открыл счёт. Для нападающего «Анахайма» это девятая шайба за четыре матча — клубный рекорд. Примечательно, что семь из этих голов он забил, когда «Дакс» играли в большинстве.

«Эдмонтон» — «Анахайм» nhl.com

Минтюков перевернул игру за три минуты

За 19 секунд до первого перерыва Эван Бушар сравнял счёт в большинстве. В начале второго периода Макдэвид вывел хозяев вперёд в меньшинстве: после своего броска он добил шайбу с лёта.

А дальше начался бенефис Павла Минтюкова: на 24-й минуте шайба после его броска попала в клюшку Матьё Жозефа и оказалась в воротах, а через 2 минуты 38 секунд россиянин отличился на добивании — и гости уже повели 3:2.

Ещё в первом периоде Минтюков подрался с Каспери Капаненом, а в конце второго добавил к двум голам передачу на Сеннеке. Так защитник оформил хет-трик Горди Хоу: гол, результативный пас и драку в одной встрече. Именно россиянина по итогу признали первой звездой матча.

Драка с участием Минтюкова nhl.com

Сеннеке забил в концовке второго периода и начале третьего, увеличив преимущество «Анахайма» до 5:2. «Эдмонтон» сократил отставание благодаря голам Капанена в большинстве и Леона Драйзайтля при снятом вратаре, однако после шайбы немца играть оставалось меньше минуты — отыграться хозяева не успели.

Два достижения Макдэвида

Макдэвид продолжает свою бешеную результативную серию: канадец набирал очки во всех 17 матчах нынешнего чемпионата и сегодня уже повторил лучший результат среди действующих игроков НХЛ. Так же начинали сезон он сам в 2021/22 и Вильям Нюландер в 2023/24.

Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 51 матч с очками подряд со старта сезона-1983/84. Лучшее достижение XXI века у Дэни Хитли: 22 встречи в сезоне-2005/06.

Макдэвид в матче с «Анахаймом» nhl.com

При этом Макдэвид отдавал передачи в каждой из 17 игр — эта серия уже является рекордной в истории лиги для начала чемпионата. В гонке бомбардиров канадец лидирует с 44 (10+34) очками.

Что будет дальше?

У «Эдмонтона» осталось 25 очков после 17 матчей. Поражение прервало серию из пяти встреч, в которых команда неизменно набирала очки. «Анахайм» выиграл в третий раз подряд — теперь у «Дакс» 17 очков в 16 играх.

В ночь на 7 ноября по Москве «Анахайм» сыграет в гостях с «Калгари». «Ойлерс» следующей ночью примут «Ванкувер» — Макдэвид попробует снова продлить обе свои серии.