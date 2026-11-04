«Адмирал» разгромил СКА во Владивостоке со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября. Последнюю шайбу записали на вратаря хозяев Никиту Бояркина.

Никита Бояркин («Адмирал») globallookpress.com

Дважды наказали за удаления

СКА приехал во Владивосток после волевой победы над «Ак Барсом» — 4:3. В Казани петербуржцы отыгрались с 0:2, однако повторить камбэк против «Адмирала» не удалось.

В первом периоде Егор Чезганов открыл счёт на девятой минуте, реализовав большинство. СКА проводил больше времени в атаке, но Бояркин справлялся с бросками гостей.

Через 26 секунд после начала второго периода Иван Янченко увеличил преимущество «Адмирала» после перехвата в чужой зоне. На 36-й минуте Даниэль Усманов отличился на пятаке — хозяева снова использовали большинство и повели 3:0.

Гол без броска по воротам

В третьем периоде Разин снял Артемия Плешкова при игре в большинстве: СКА атаковал вшестером против четверых. Однако на 54-й минуте неточная передача гостей в чужой зоне привела к голу в собственные пустые ворота — шайба прокатилась через всю площадку и после рикошета от борта оказалась в сетке. Гол записали на Никиту Бояркина, который последним из игроков «Адмирала» коснулся шайбы.

По данным КХЛ, Бояркин стал шестым вратарём с голом в истории лиги и первым, кому это удалось в домашнем матче. Предыдущий вратарский гол на счету Ильи Коновалова из московского «Динамо» — 17 января 2023 года он забил в ворота «Торпедо».

СКА остаётся вне первой восьмёрки

После поражения у команды Разина осталось 21 очко и девятое место в Западной конференции. Причём проблемы с игрой в меньшинстве продолжаются: «Ак Барс» забросил СКА три шайбы в неравных составах, «Адмирал» — ещё две.

Андрей Разин globallookpress.com

Владивостокцы набрали 23 очка и сразу после завершения встречи поднялись на шестое место Востока.

Что будет дальше?

6 ноября обе команды проведут следующие матчи регулярки: «Адмирал» примет «Барыс», а СКА продолжит дальневосточный выезд встречей с «Амуром» в Хабаровске.