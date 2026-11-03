Международная федерация хоккея (ИИХФ) может испытать серьезные последствия, если сборная Россия не будет допущена к международным соревнованиям согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).

Президент ИИХФ Франц Райндль globallookpress.com

Напомним, что 30 октября CAS вынес решение, предусматривающее возвращение российских сборных на пять чемпионатов мира 2027 года — мужской, женский, молодёжный и два юниорских. ИИХФ выразила несогласие с вердиктом, но заявила, что будет действовать в соответствии с ним.

Юридические последствия для ИИХФ

По информации «Матч ТВ», Международная федерация хоккея в рамках отдельного соглашения, заключенного по швейцарскому законодательству, обязалась исполнить решение Спортивного арбитражного суда. Это было необходимо для ускоренного проведения разбирательства.

В случае отказа ИИХФ выполнять вердикт CAS вопрос может выйти за рамки спортивного права и перейти в плоскость швейцарского законодательства — могут возникнуть основания для судебного разбирательства по поводу нарушения подписанного соглашения. Возможность более серьезных санкций будет зависеть от юридической квалификации действий международной федерации.

Кроме того, ИИХФ признает юрисдикцию CAS и входит в олимпийскую систему. Поэтому систематическое неисполнение обязательного арбитражного решения теоретически может повлечь последствия и в рамках олимпийского движения.

Что будет дальше

ИИХФ ещё предстоит определить порядок возвращения российских команд и урегулировать ситуацию с потенциальными отказами соперников: ранее сразу пять сборных (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия) заявили, что не будут играть против сборной России.

Федерация уже предупредила, что исполнение решения CAS потребует согласования форматов соревнований, расписания и мер безопасности с национальными ассоциациями и организаторами.