Международная федерация хоккея (ИИХФ) может испытать серьезные последствия, если сборная Россия не будет допущена к международным соревнованиям согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).

Президент ИИХФ Франц Райндль
Президент ИИХФ Франц Райндль globallookpress.com

Напомним, что 30 октября CAS вынес решение, предусматривающее возвращение российских сборных на пять чемпионатов мира 2027 года — мужской, женский, молодёжный и два юниорских. ИИХФ выразила несогласие с вердиктом, но заявила, что будет действовать в соответствии с ним.

Юридические последствия для ИИХФ

По информации «Матч ТВ», Международная федерация хоккея в рамках отдельного соглашения, заключенного по швейцарскому законодательству, обязалась исполнить решение Спортивного арбитражного суда. Это было необходимо для ускоренного проведения разбирательства.

В случае отказа ИИХФ выполнять вердикт CAS вопрос может выйти за рамки спортивного права и перейти в плоскость швейцарского законодательства — могут возникнуть основания для судебного разбирательства по поводу нарушения подписанного соглашения. Возможность более серьезных санкций будет зависеть от юридической квалификации действий международной федерации.

Кроме того, ИИХФ признает юрисдикцию CAS и входит в олимпийскую систему. Поэтому систематическое неисполнение обязательного арбитражного решения теоретически может повлечь последствия и в рамках олимпийского движения.

Что будет дальше

ИИХФ ещё предстоит определить порядок возвращения российских команд и урегулировать ситуацию с потенциальными отказами соперников: ранее сразу пять сборных (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия) заявили, что не будут играть против сборной России.

Федерация уже предупредила, что исполнение решения CAS потребует согласования форматов соревнований, расписания и мер безопасности с национальными ассоциациями и организаторами.