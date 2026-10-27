Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», выступающий в ВХЛ (второй по силе дивизион страны) объявил о назначении Павла Зубова на должность главного тренера.

Павел Зубов ХК «Рязань»

53-летний специалист уже приступил к работе и сменил на этом посту Дмитрия Пархоменко, который исполнял обязанности наставника после отстранения Владимира Гусева 6 октября.

Отметим, что Зубов возвращается в «Рязань-ВДВ», где он уже работал ранее: в октябре 2025 года он возглавил команду и по итогам сезона-2025/26 вывел её в четвертьфинал плей-офф ВХЛ.

В июне 2026 года Зубов возглавил «Ладу», однако уже 5 октября покинул тольяттинский клуб. Также в его карьере были «Ак Барс», «Сибирь» и «Локомотив».

Сейчас «Рязань-ВДВ» после 20 матчей располагается на 15-й строчке таблицы ВХЛ.