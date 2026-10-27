Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наберёт форму и начнёт показывать приличную для себя результативность.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Бывает такое. А что вы хотите? Возраст влияет. Александру нужны эмоции. Думаю, его сейчас прорвёт. Естественно, соперники играют против него внимательно — понятно, что они будут ему мешать. Но думаю, в этом году он должен всё сделать. Сейчас эмоции немножко появятся, и всё будет хорошо.

Там в НХЛ сейчас ребята наши молодцы. Капризов хорошо идёт, да и Кучеров всем в мире уже всё доказал. Жалко, что мы не участвуем в чемпионате мира: ребята у нас хорошие, они здорово себя проявляют», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

Пока в этом сезоне Овечкин сыграл 10 матчей и набрал всего 4 (1+3) очка в регулярке НХЛ. Ранее 41‑летний нападающий объявил, что сезон‑2026/27 станет для него последним в лиге.