Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение команды от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Хоть счет и маленький, футбольный, игра получилась интересной. В концовке понятно было, что идет игра до ошибки или до овертайма. Мы допустили ошибочку, получили гол — Григоренко классный бросок нанес.

Как игра Егора Коршкова? С ним разговариваем, он сам понимает, что ждем немного другой игры — больше реализации. Нам в каждой игре не хватает одного гола», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.