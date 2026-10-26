Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Скотт Гордон globallookpress.com

«В этом матче была упорная игра, мы провели много времени в атаке, создавали много моментов. Ребята провели целостный матч, в награду получили победу.

В этой домашней серии мы сыграли лучше. Здорово выглядели вратари, к нам пришли голы. Ребята стали понимать, какой хоккей мы хотим показывать», — цитирует Гордона «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.