В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» и «Шанхайские Драконы» сыграли в основное время и овертайме вничью — 3:3.

Дмитрий Яшкин
Дмитрий Яшкин globallookpress.com

В составе красно‑белых забивали Андрей Миронов (26‑я минута), Данил Пивчулин (28‑я) и Даниил Гутик (44‑я).

За китайский клуб отличились Дэвид Чен (12‑я), Нейт Сюзис (45‑я) и Дмитрий Яшкин (45‑я).

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака», а гол уже Дмитрия Яшкина.

«Спартак» следующий матч проведёт в гостях против «Северстали», а «Шанхайские Драконы» примут «Барыс».