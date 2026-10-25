«Спартак» следующий матч проведёт в гостях против «Северстали», а «Шанхайские Драконы» примут «Барыс».

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака», а гол уже Дмитрия Яшкина.

За китайский клуб отличились Дэвид Чен (12‑я), Нейт Сюзис (45‑я) и Дмитрий Яшкин (45‑я).

В составе красно‑белых забивали Андрей Миронов (26‑я минута), Данил Пивчулин (28‑я) и Даниил Гутик (44‑я).

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» и «Шанхайские Драконы» сыграли в основное время и овертайме вничью — 3:3.

3.80

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