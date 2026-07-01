Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски заблокировал свой возможный обмен в «Даллас Старз».

Зак Веренски globallookpress.com

По информации издания Sportsnet, руководства обоих клубов уже достигли устного соглашения по поводу сделки, однако хоккеист воспользовался своим правом и отказался от перехода в техасскую команду. Согласно появившимся слухам, «Даллас» предлагал взамен пакет, выстроенный вокруг 24-летнего игрока обороны Томаса Херли и нескольких выборов на драфте.

Стоит отметить, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 именно Веренски стал обладателем престижной награды «Норрис Трофи», вручаемой лучшему защитнику лиги.