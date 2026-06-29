Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал уход российского нападающего Павла Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Павел Дорофеев globallookpress.com

По словам руководителя клуба, решение расстаться с форвардом было продиктовано исключительно финансовыми возможностями команды.

«С точки зрения клуба это чисто хоккейный бизнес. В прошлом сезоне Дорофеев зарабатывал около двух миллионов долларов в год, а теперь получил семилетний контракт с зарплатой 11 миллионов долларов за сезон.

Он заслуженно получил такой контракт, но мы просто не можем себе позволить такие условия», — приводит слова Маккриммона клубная пресс-служба.

Дорофеев стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» после успешного сезона в составе «Вегаса». В регулярном чемпионате НХЛ российский форвард провёл все 82 матча, забросил 37 шайб и отдал 27 результативных передач.