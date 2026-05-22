Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Монреаля». Однако «ураганы» потерпели крупное поражение со счётом 2:6 и уступают в серии 0:1.

Для Свечникова этот ассист стал очередным в карьере в плей-офф НХЛ — теперь у него 28 результативных передач. По этому показателю среди российских хоккеистов он догнал Александра Радулова и Ивана Барбашёва и делит с ними 20-е место.

Следующей целью для форварда «Каролины» является Сергей Самсонов, у которого 29 передач в плей-офф за карьеру. Рекорд среди россиян принадлежит Сергею Фёдорову — 124 результативные передачи.

Вторая игра серии между «Каролиной» и «Монреалем» состоится 24 мая.