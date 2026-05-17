Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи дал комментарий после поражения от «Баффало Сэйбрз» со счетом 3:8 в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Мартен Сан-Луи

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперед после таких ситуаций.  Именно это мы намерены делать и дальше.  Я не говорю "восстанавливаться", потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был.  Фраза "идти вперед" означает, что ты продвинулся дальше.  Это физика», — приводит слова Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

Счёт в серии стал равным — 3:3.  Седьмой поединок между командами пройдёт 19 мая в «Баффало», начало запланировано на 2:30 по московскому времени.