Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи дал комментарий после поражения от «Баффало Сэйбрз» со счетом 3:8 в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперед после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше. Я не говорю "восстанавливаться", потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был. Фраза "идти вперед" означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», — приводит слова Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

Счёт в серии стал равным — 3:3. Седьмой поединок между командами пройдёт 19 мая в «Баффало», начало запланировано на 2:30 по московскому времени.