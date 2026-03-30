Советник президента московского «Спартака» Валерий Каменский высказался о серии плей-офф КХЛ столичного клуба против «Локомотива».

«Верю ли, что "Спартак" пройдет "Локо"? Да, конечно, верю. Это хоккей. В прошлом матче игра была равная, просто больше повезло "Локомотиву". Обе команды выглядели достойно. Интереснейшая серия, красивые матчи. Любой может выиграть и проиграть», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Счет в серии в настоящий момент 2–1 в пользу «Локомотива». Четвертая игра состоится в Москве 30 марта.