Советник президента московского «Спартака» Валерий Каменский высказался о серии плей-офф КХЛ столичного клуба против «Локомотива».

Валерий Каменский
«Верю ли, что "Спартак" пройдет "Локо"?  Да, конечно, верю.  Это хоккей.  В прошлом матче игра была равная, просто больше повезло "Локомотиву".  Обе команды выглядели достойно.  Интереснейшая серия, красивые матчи.  Любой может выиграть и проиграть», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Счет в серии в настоящий момент 2–1 в пользу «Локомотива».  Четвертая игра состоится в Москве 30 марта.